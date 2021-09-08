Вторая ракетка мира Соболенко впервые вышла в полуфинал US Open

ТАСС, 8 сентября. Представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 23-летней Соболенко, посеянной на турнире под вторым номером. Крейчикова имела восьмой номер посева. В полуфинале Соболенко встретится с представительницей Канады Лейлой Анни Фернандес.

Соболенко располагается на второй строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 10 титулов под эгидой организации. Выход в полуфинал US Open является высшим достижением Соболенко на турнирах Большого шлема, в 2021 году она также дошла до 1/2 финала Уимблдона.

Крейчиковой 25 лет, она занимает девятое место в мировом рейтинге. На ее счету девять титулов WTA. В 2021 году Крейчикова выиграла Roland Garros.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).