Легкоатлетка Анна Викулова рассчитывает выиграть полумарафон в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России легкоатлетка Анна Викулова, ставшая победителем полумарафона Александра Раевича в Новосибирске в 2020 году, рассчитывает отстоять это звание и занять первое место в предстоящих соревнованиях. Об этом она сообщила в среду в пресс-центре ТАСС.

"По прогнозу, на Раевича будет довольно-таки комфортная погода - это очень радует. На чемпионате России по полумарафону в Ярославле мне удалось показать высокий результат, я им очень довольна. От полумарафона Раевича минимальная задача - быть на пьедестале, но, как было сказано, побежит Лена Седова (российская легкоатлетка, специализируется в беге на длинные дистанции - прим. ТАСС), и как амбиционный человек я сделаю все, чтобы отстоять звание победителя и выиграть этот старт", - сказала Викулова.

Она отметила, что полумарафон в Новосибирске станет для нее третьим соревнованием подряд. Викулова пояснила, что этот старт будет для нее предпоследним перед закрытием сезона - последний забег на дистанции 10 км пройдет в рамках Московского марафона 26 сентября. "Мне будет интересно побороться с самой собой, посмотреть свой организм, свои возможности, как я это все смогу переварить", - добавила спортсменка.

5 сентября на чемпионате России по полумарафону в Ярославе Викулова заняла второе место, уступив Елене Коробкиной, установившей новый рекорд России. Викулова - победительница (2016) и призер (2017, 2018) чемпионатов России, обладательница Кубка России (2017).

Сибирский фестиваль бега - ежегодное спортивное мероприятие для жителей регионов Сибири, которое проводится в Новосибирске с 2001 года. Основное мероприятие фестиваля - полумарафон памяти Александра Раевича, знаменитого сибирского тренера бегунов на длинные дистанции.