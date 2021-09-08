Сборная России возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России вышла на первое место в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола после победы на домашнем чемпионате мира. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В финальном матче чемпионата мира сборная России со счетом 5:2 обыграла команду Японии.

Победа на турнире позволила сборной России, в активе которой теперь 4 249 очков, подняться с третьего места на первое. На второй строчке располагается команда Португалии (3 279), следом идут бразильцы (3 225), японцы (2 536) и итальянцы (2 405).

Женская сборная России по пляжному футболу сохранила третье место в рейтинге (845). На первой строчке располагается команда Испании (1 151), вторыми идут бразильянки (889). Четвертое место занимает сборная Англии (716), пятое - команда США (545).

Мужской чемпионат мира по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. Россия впервые принимала мировое первенство.