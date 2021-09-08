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ЧМ-2022 по футболу

Мухин не расстроился из-за непопадания в состав сборной России на матч с мальтийцами

Полузащитник ЦСКА заявил, что уже думает о ближайшем матче чемпионата России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, что не расстроился из-за непопадания в состав сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

В среду сборная России обыграла мальтийцев со счетом 2:0, встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена".

"Я не расстраиваюсь, что не вышел на поле. Победа - главное сегодня. Все мысли уже только об одном - о предстоящем матче ЦСКА против тульского "Арсенала", - сказал Мухин.

В последних трех матчах квалификации к чемпионату мира 2022 года сборная России сыграла вничью с хорватами (0:0) и одержала две победы: над командами Кипра и Мальты (оба матча - 2:0). Во всех играх 19-летний полузащитник ЦСКА остался в запасе.

Матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет 12 сентября.

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ЧМ-2022 по футболу
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