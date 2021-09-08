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Форум "Россия - спортивная держава"

Путин сообщил, что совет по развитию физкультуры и спорта соберется в ближайшие дни

Он будет посвящен вопросам развития детско-юношеского спорта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта состоится в ближайшие дни и будет посвящено развитию детско-юношеского спорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в опубликованном в среду на сайте Кремля видеообращении к участникам международного форума "Россия - спортивная держава" в Казани.

"Наши дальнейшие шаги в этой сфере предметно обсудим на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, который состоится в ближайшие дни. Он специально будет посвящен вопросам развития детско-юношеского спорта", - сказал глава государства.

Он считает необходимым создать все условия, чтобы как можно больше граждан России, не менее 70% к 2030 году, могли систематически заниматься спортом и физической культурой.

"Безусловно, здесь особое внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причем на всей территории страны", - подчеркнул Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФорум "Россия - спортивная держава"
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