Софийский суд постановил провести внеочередной конгресс Болгарского футбольного союза

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Софийский суд поддержал жалобу лучшего бомбардира в истории сборной Болгарии Димитара Бербатова на решение Болгарского футбольного союза (БФС), который ранее отказал в созыве внеочередного конгресса и проведении выборов президента.

"Суд вынес решение по нашей жалобе, объявив, что конгресс должен состояться 12 октября. Это решение обжалованию не подлежит. То, что БФС отверг нашу декларацию о проведение внеочередного конгресса, было абсолютно неправильно", - заявил Бербатов в среду телеканалу BTV.

В начале августа команда бывшего футболиста, объявившего о намерении бороться за пост президента БФС, внесла в организацию требование о проведении внеочередного конгресса, которое подписали представители 191 клуба (одной трети футбольных клубов страны), настаивавшие на прекращение мандата Борислава Михаилова на посту президента БФС и проведении выборов. Однако исполнительный комитет БФС, рассмотревший требование, заявил о многочисленных нарушениях в организации подписки и отказал в проведении внеочередного конгресса. Это решение и было обжаловано Бербатовым в суде.

Бывший вратарь национальной сборной Борислав Михайлов официально в августе вернулся на пост президента БФС после того, как две судебные инстанции подтвердили его легитимность. Регистрационное агентство вписало его на соответствующую позицию.

Михайлов, который руководит болгарским футболом на протяжении 14 лет, 28 апреля нынешнего года отозвал свою отставку с поста президента БФС. На заседании исполкома организации он заявил, что спустя 558 дней решил отказаться от ранее поданной отставки, которая так и не была принята из-за пандемии коронавируса.

В октябре 2019 года в болгарском футболе разгорелся расистский скандал после матча между сборными Болгарии и Англии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра завершилась победой англичан со счетом 6:0. Во время матча недовольные игрой своей команды местные болельщики издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась главным арбитром. Министерство по делам молодежи и спорта страны тогда объявило ультиматум БФС, потребовав отставки Михайлова, который в итоге подал соответствующее заявление, обязанности президента исполнял Михаил Касабов.