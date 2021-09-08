Сорокин высказался о ценах на билеты на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен в ближайшее время представить цены на билеты на финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказал руководитель организационного комитета решающего матча турнира Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Таким образом, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Цены на билеты на финал Лиги чемпионов от нас не зависят, это целиком прерогатива УЕФА. Поэтому и информацию по ценовой политике на финал следует ждать именно от них. Думаю, что в ближайшее время скоро все узнаем", - сказал Сорокин.

"Билеты на финал Лиги чемпионов традиционно распространяются по давно известной схеме: есть четыре основные категории - два клуба, есть футбольная семья и болельщики страны-организатора. Не только они, а то, что называется general public (широкая публика - прим. ТАСС). В этой категории всегда преобладают граждане страны-организатора", - добавил он. Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос о том, поступят ли в продажу дешевые билеты для граждан РФ, как это было на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира 2018 года, добавив, что "все билеты распространяются между этими четырьмя категориями".

"Газпром-Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0) и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).

Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой УЕФА, станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.