Чернышенко: "Игры будущего" увеличат число людей, занимающихся спортом

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Киберспортивные "Игры будущего", которые планируется провести в России в 2023 году, позволят увеличить число россиян, занимающихся спортом. Об этом на форсайт-сессии "Futurous - Игры будущего", проходящей в рамках форума "Россия - спортивная держава", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Планируется, что "Игры будущего" продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность.

"Мировое сообщество готово к новаторской идее, которая способна объединить нас, - сказал Чернышенко. - Хотелось бы уйти от рассуждения о том, что современные технологии отваживают от спорта. Это не так, я очень рад, что именно Россия может быть лидером нового международного спортивного движения и хозяйкой "Игр будущего". Это позволит расширить количество занимающихся спортом".

Первый шаг к "Играм будущего" - это создание принципиально новой технологической платформы, которая позволит объединить спортивные состязания в реальных и виртуальных мирах. На ее основе будет запущена международная социальная сеть и видеосервис для миллионов прогрессивных людей по всему миру. Один из отечественных образовательных центров может стать штаб-квартирой движения Futurous Games ("Игры будущего") - центром притяжения различных международных инновационных организаций и институтов, новым технологическим кластером и витриной новаторской мысли.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.