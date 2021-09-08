Болгарский футбольный союз выразил несогласие с решением суда о проведении конгресса

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Болгарский футбольный союз (БФС) выразил несогласие с решением Софийского городского суда, который удовлетворил жалобу кандидата в президенты организации Димитара Бербатова и постановил, что внеочередной конгресс и выборы президента союза должны состояться 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба БФС.

Исполнительный комитет БФС подтвердил в среду свое предыдущее решение о том, что очередной конгресс должен состояться 18 марта 2022 года.

"БФС считает парадоксальным, что Софийский городской суд принимает формальные решения, которые являются прямым вмешательством в самоуправление крупнейшей спортивной федерации Болгарии. Подобное действие ставит БФС и клубы - члены союза в исключительно трудное положение, а спорная легитимность подобного акта создала бы в болгарском футболе крайнюю нестабильность", - говорится в заявлении БФС.

В начале августа команда Димитара Бербатова, объявившего о намерении бороться за пост президента БФС, внесла в организацию требование о проведении внеочередного конгресса, которое подписали представители 191 клуба (одной трети клубов страны), настаивавшие на прекращении мандата Борислава Михайлова на посту президента БФС и проведении выборов. Однако исполнительный комитет БФС, рассмотрев требование, заявил о многочисленных нарушениях в организации и отказал в проведении внеочередного конгресса, назначив плановое заседание на март будущего года. Это решение было обжаловано Бербатовым в суде.