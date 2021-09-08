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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола пройдет в Екатеринбурге в 2022 году

Турнир станет тестовым соревнованием Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Дирекция Всемирных студенческих игр и Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) подписали соглашение о проведении в Екатеринбурге Суперфинала АСБ в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Универсиады-2023.

"Ассоциация студенческого баскетбола и дирекция Игр подписали соглашение о проведении Суперфинала АСБ 2022 года в Екатеринбурге. Церемония подписания прошла при участии министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Турнир станет одним из важнейших в блоке тестовых соревнований, традиционно предваряющих студенческие Игры. Он разыгрывается в формате "Финала четырех" и впервые пройдет в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Планируется, что Суперфинал состоится в культурно-развлекательном комплексе "Уралец".

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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