ЦСКА в пятый раз подряд обыграл "Ак Барс" на выезде в регулярном чемпионате КХЛ

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" на своей арене в овертайме уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 445 зрителей и закончилась со счетом 1:2.

В составе победителей шайбы забросили Матвей Гуськов (54-я минута) и Клас Дальбек (65), у проигравших отличился Дмитрий Кагарлицкий (29).

Казанский клуб не может обыграть ЦСКА на своей арене на протяжении пяти матчей.

"Ак Барс" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 3 очка, ЦСКА занимает второе место на Западе, имея в активе 6 очков. В следующем матче казанская команда 10 сентября на выезде сыграет с подольским "Витязем", ЦСКА в этот же день примет ярославский "Локомотив".

В другом матче игрового дня "Барыс" из Нур-Султана дома переиграл хабаровский "Амур" со счетом 3:2.