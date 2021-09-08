Непомнящий победил Фируджу во втором туре шахматного супертурнира в Ставангере

ТАСС, 8 сентября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил представителя Франции Алирезу Фируджу во втором туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере.

Классическая партия между шахматистами завершилась вничью, россиянин играл белыми. При ничейном результате гроссмейстеры играют армагеддон - мини-поединок, в котором белые фигуры имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. За победу в армагеддоне начисляется 1,5 очка, проигравший получает одно очко. Армагеддон остался за россиянином, который также играл белыми.

Матч первого тура между Непомнящим и соотечественником Сергеем Карякиным был перенесен на 11 сентября. Из-за трудностей с визой Непомнящий не сумел вовремя прибыть в Ставангер.

Турнир проходит в два круга с 7 по 17 сентября с участием шести шахматистов. Впервые соревнования в Ставангере состоялись в 2013 году. В турнире побеждали россиянин Сергей Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), норвежец Магнус Карлсен (2016, 2019, 2020), армянин Левон Аронян (2017) и Фабиано Каруана из США (2018).