Зверев вышел в полуфинал US Open

ТАСС, 8 сентября. Александр Зверев из Германии обыграл Ллойда Харриса из ЮАР в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4 в пользу Зверева, посеянного на турнире под четвертым номером. В полуфинале теннисист встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини (6-й номер посева). В другом полуфинале встретятся россиянин Даниил Медведев (2) и канадец Феликс Оже-Альяссим (12).

Харрису 24 года, он занимает 46-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах Большого шлема до этого не проходил дальше третьего круга.

Звереву 24 года, он располагается на четвертой позиции мирового рейтинга, на его счету 17 титулов ATP. На US Open 2020 года он дошел до финала, это его лучший результат на турнирах Большого шлема. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем золота в одиночном разряде.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).