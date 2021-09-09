Сидни Кросби пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы

ТАСС, 9 сентября. Канадский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби пропустит по меньшей мере шесть недель после операции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что 34-летний хоккеист успешно перенес операцию на запястье. Он пропустит тренировочный лагерь и несколько игр на старте регулярного чемпионата.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. "Питтсбург" в этот день сыграет на выезде с "Тампой".

Кросби был выбран "Питтсбургом" на драфте 2005 года под первым номером, в составе клуба он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В прошлом сезоне набрал в регулярном чемпионате 62 очка (24+38) в 55 встречах, став лучшим снайпером и бомбардиром команды. В его активе две золотые медали Олимпийских игр и одна - чемпионата мира. За "Питтсбург" выступает россиянин Евгений Малкин.