СМИ: клуб НХЛ "Колорадо" подписал пробный контракт с российским нападающим Анисимовым

ТАСС, 9 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" подписал пробный контракт с российским форвардом Артемом Анисимовым. Об этом сообщает портал CapFriendly.

Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на время тренировочного лагеря, после чего с россиянином может быть заключен полноценный контракт.

В прошедшем регулярном чемпионате Анисимов провел 19 матчей за "Оттаву" и набрал девять очков (два гола + семь передач). Нападающий также выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус" и "Чикаго", провел 771 матч и набрал 376 очков (180+196).

В прошлом сезоне "Колорадо" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и дошел до второго раунда плей-офф, где в серии до четырех побед со счетом 2-4 проиграл "Вегасу". За команду выступают российские нападающие Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.