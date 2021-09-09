Матыцин принял участие в забеге на форуме "Россия - спортивная держава"

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин принял участие в утреннем забеге, который предварял второй день международного форума "Россия - спортивная держава" в Казани. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Забег, в котором приняли участие около 300 участников форума, стартовал в семь часов утра в холодную дождливую погоду при сильном ветре. Маршрут трассы протяженностью 2 030 метров пролегал вдоль набережной реки Казанки в центре столицы Татарстана.

"Я очень благодарен всем людям, которые вышли на этот забег в непогоду. Они личным примером доказали, что в здоровом теле всегда будет здоровый дух. Большинство - это руководители, которые представляют общественные государственные организации. На них смотрят, на них равняются", - заметил Матыцин.

"Я думаю, что деловая программа форума сегодня будет такой же активной, как сегодня мы бежали по набережной", - добавил министр.

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года была одобрена 19 ноября на заседании Правительства, спустя пять дней ее утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт. В их числе - развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей и учитывает предложения совета по спорту при Президенте РФ.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.