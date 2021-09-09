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Допинг в спорте

УЕФА возбудил дело против "Тобола" из-за возможного нарушения антидопинговых правил

Запрещенные вещества были обнаружены в крови полузащитник Руслана Валиуллина

ТАСС, 9 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против казахстанского клуба "Тобол" в связи с возможным нарушением антидопинговых правил полузащитником команды Русланом Валиуллиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста", - отмечается в сообщении клуба.

Допинг-проба у Валиуллина была взята после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против "Жилины". По сумме двух матчей "Тобол" уступил сопернику и завершил выступление в турнире.

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Допинг
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