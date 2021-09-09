Роспотребнадзор пока оставил неизменной квоту зрителей на матче "Спартак" - "Легия"

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Роспотребнадзор пока оставил неизменным разрешенное количество зрителей на матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу "Спартак" - "Легия". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Матч "Спартак" - "Легия" пройдет в Москве 15 сентября и начнется в 17:30 мск.

"Разрешенное количество зрителей на игры с "Химками" и "Легией" остается прежним - до 3 000 человек. Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту, но сокращать пока не стал", - сказал Зеленов.

Матч "Спартак" - "Химки" пройдет в Москве 11 сентября.