Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 9 сентября. Япония отказалась принимать чемпионат мира по футболу 2021 года среди клубов. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Японскую федерацию футбола.

Клубный чемпионат мира должен был пройти 9-19 декабря. В турнире примут участие семь клубов, в числе которых английский "Челси", одержавший победу в Лиге чемпионов, египетский "Аль-Ахли" (победитель африканской Лиги чемпионов) и новозеландский "Окленд Сити", заявленный Конфедерацией футбола Океании (OFC). Остальные участники должны определиться позднее.

"В результате обсуждения с представителями Международной федерации футбола (ФИФА) принято решение не проводить клубный чемпионат мира в Японии исходя из нынешней ситуации с распространением нового коронавируса, - подчеркивается в заявлении. - Ожидается, что страна, которая заменит Японию, будет озвучена ФИФА".

Клубный чемпионат мира проводится ежегодно, в нем принимают участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб принимающей турнир страны. Предыдущий чемпионат мира был перенесен из-за пандемии коронавируса и прошел в период с 4 по 11 февраля 2021 года, победителем стала германская "Бавария". Турнир проводится с 2000 года, наиболее титулованным клубом является испанский "Реал", выигрывавший чемпионат мира четыре раза. Четырежды турнир выигрывала команда не из Европы - бразильские "Коринтианс" (2000, 2012), "Сан-Паулу" (2005) и "Интернасьонал" (2006).