Три эскиза медалей Универсиады-2023 представлены на форуме "Россия - спортивная держава"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Три эскизных проекта медалей Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, представили на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Казани. Все проекты отражают дух Екатеринбурга, сообщили в четверг в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Демонстрационный стенд Универсиады-2023 стал частью выставки форума. Посетители экспозиции смогут узнать о ходе подготовки к соревнованиям в Екатеринбурге.

"Эскизные проекты медалей Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, были представлены на форуме "Россия - спортивная держава" 9 сентября в Казани. Проекты министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову и другим гостям выставки представил глава дирекции Игр Александр Чернов. Он отметил, что все три эскизных проекта призваны в первую очередь отразить дух принимающего Игры города - Екатеринбурга. Один дизайн-проект медалей в дальнейшем будет утвержден официально", - говорится в сообщении.

Также на форуме прошла церемония объединения символического наследия Студенческих игр. "Медали, а также факелы Универсиады-2013 в Казани и Универсиады-2019 в Красноярске были переданы главе дирекции Всемирных студенческих игр - 2023 Александру Чернову. Данные артефакты символизируют опыт проведения крупнейших спортивных событий, накопленный в России за последние годы", - рассказали в департаменте.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.