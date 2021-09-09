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Футбол в России

РПЛ проведет конкурс на реализацию медиаправ

Правление лиги отказалось от приоритетного предложения холдинга "Матч"
© Руслан Шамуков/ТАСC

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правление Российской премьер-лиги (РПЛ) проведет конкурс на реализацию прав на показ матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники заседания выслушали доклад рабочей группы по реализации прав и рассмотрели предложение действующего вещателя - холдинга "Матч", который воспользовался преимущественным правом и предложил четырехлетний контракт с сезона-2022/23.

Контракт РПЛ с холдингом "Матч", входящим в "Газпром-медиа", действует с 2018 года и завершится по окончании нынешнего сезона. Лига получает 1,9 млрд рублей за сезон, из которых 200 млн рублей удерживаются за обслуживание системы видеоассистента рефери.

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