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УЕФА может отказаться от участия в чемпионате мира, если он будет проходить раз в два года

Глава УЕФА Александр Чеферин считает, что такая идея противоречит основным принципам футбола и убивает интерес к турниру
Президент УЕФА Александр Чеферин EPA-EFE/Igor Kupljenik
Описание
Президент УЕФА Александр Чеферин
© EPA-EFE/Igor Kupljenik

ТАСС, 9 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение не участвовать в чемпионате мира, если он будет проводиться раз в два года. Об этом заявил президент союза Александр Чеферин, комментарий которого приводит газета The Times.

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Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Президент отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. С такой инициативой ранее выступил бывший главный тренер английского "Арсенала", ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер после анализа международного календаря. В настоящее время чемпионат мира проходит раз в четыре года.

"Мы можем принять решение не играть в чемпионате мира. Насколько я знаю, южноамериканские федерации поддерживают эту идею, желаю им удачи в участии в таком соревновании. Мое мнение, что такое решение не примут, так как это противоречит основным принципам футбола и убивает интерес к самому турниру. Играть каждое лето в турнире, который длится месяц, - это кошмар для игроков, я очень надеюсь, что в ФИФА одумаются и будут разговаривать не только с местными федерациями, но и с УЕФА", - заявил Чеферин.

Он заявил, что УЕФА не заинтересован в проведении чемпионата Европы каждые два года. "Для УЕФА это было бы хорошо с финансовой точки зрения, но это убьет футбол и игроков. Не думаю, что клубы будут отпускать своих игроков в сборные, и это может привести к окончательному расколу", - добавил глава союза.

В четверг Тинькофф - Российская премьер лига, две высшие лиги Англии (премьер-лига и Английская футбольная лига, EFL), а также лиги Испании, Германии, Италии, Португалии, Франции, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши выступили против идеи данной идеи.

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