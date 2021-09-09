Суд рассмотрит иск Роспотребнадзора к РПЛ после матча за Суперкубок России по футболу

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда рассмотрит 13 октября иск регионального управления Роспотребнадзора к Ассоциации футбольных клубов "Российская премьер-лига" о нарушении ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, во время матча за Суперкубок России по футболу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда.

"Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в отношении Ассоциации футбольных клубов "Российская премьер-лига" составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". <...> Судебное заседание назначено на 13 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

На стадионе "Калининград" 17 июля прошел матч за Суперкубок по футболу России между клубами "Зенит" и "Локомотив" (3:0). Согласно отчету билетной системы, для прохода на стадион использовано 13 653 билета при вместимости стадиона 35 212 зрителей. После матча руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Бабура заявила СМИ, что, в соответствии с постановлением главного санитарного врача России, проведение массовых мероприятий любой тематической направленности числом более 500 человек в тот период было недопустимо в связи с ограничениями из-за пандемии нового коронавируса.

В начале августа в Московский районный суд Калининграда по этому поводу подали два иска - в отношении государственного автономного учреждения "Стадион "Калининград" и Российской премьер-лиги. Позднее оба делапередали по подсудности в Ленинградский районный суд города.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения санкцией ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.