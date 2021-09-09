Непомнящий одержал победу в третьем туре шахматного супертурнира в Ставангере

ТАСС, 9 сентября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил норвежца Арьяна Тари в третьем туре шахматного супертурнира в норвежском Ставангере.

Классическая партия между шахматистами завершилась вничью, россиянин играл черными. При ничейном результате гроссмейстеры играют армагеддон - мини-поединок, в котором белые фигуры имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Армагеддон остался за россиянином.

В другом матче чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными фигурами в армагеддоне обыграл венгра Рихарда Раппорта.

Турнир проходит в два круга с 7 по 17 сентября с участием шести шахматистов. Впервые соревнования в Ставангере состоялись в 2013 году. В турнире побеждали россиянин Сергей Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), Карлсен (2016, 2019, 2020), армянин Левон Аронян (2017) и Фабиано Каруана из США (2018).