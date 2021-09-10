Путин обсудит с советом по спорту итоги выступления россиян на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу, 10 сентября, заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, где в том числе обсудит результаты выступления российских сборных на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. Как ранее уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, но Путин будет находиться в Москве.

"В фокусе внимания - итоги выступления российских спортсменов на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля. Кроме того, на совете будет рассмотрен проект концепции развития детско-юношеского спорта в стране до 2030 года.

Сам глава государства ранее в своем видеообращении к участникам форума "Россия - спортивная держава" сделал акцент на том, что планирует сосредоточить внимание именно на развитии детско-юношеского спорта и обсудить конкретные шаги в этом направлении. Он отмечал, что считает необходимым создать все условия, чтобы как можно больше граждан России, не менее 70% к 2030 году, могли систематически заниматься спортом и физической культурой.

Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять детям-подросткам, потому как "занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причем на всей территории страны".

Помимо обсуждения указанных тем, министр спорта Олег Матыцин ранее сообщал, что намерен попросить членов совета помочь с реконструкцией спортивных баз в период до 2028 года и обеспечить базами команды, у которых баз пока нет. "Планируется выходить с предложением комплексного развития системы федеральных баз с учетом часовой разницы и климатических условий для эффективной организации проведения сборов", - сказал министр 6 сентября после заседания штаба по подготовке сборных к Олимпиаде.

Итоги Олимпиады и Паралимпиады

Выступление российских олимпийцев и паралимпийцев на Играх в Токио спортивными чиновниками было признано успешным. На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. При этом "золота" в копилке россиян оказалось больше, чем после состязаний в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Что касается паралимпийцев, то они завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах. Команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. Таким образом, сборная России превзошла достижение 2012 года в Лондоне (102 медали, из которых 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых).

При этом условия для отечественных спортсменов были сложными как на этапе отбора, так и во время проведения Игр. В связи с санкциями WADA в Токио выступали без национального флага и государственного гимна. На Олимпиаду россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ограничения и меры эпидемиологической профилактики также наложили свой отпечаток.

Возросла и общая конкуренция на играх: более 90 стран завоевали олимпийские медали. И если в плавании, теннисе и тхэквондо россиян ждал триумф, то в традиционно "российском" виде спорта - художественной гимнастике - сборную России постигла неудача, и россиянки остались без золотых медалей.

Тем не менее министр спорта Матыцин по итогам Игр заявил, что "главная задача решена - обеспечена логистика и участие, медицинское, научно-методическое сопровождение, выработаны регламенты подготовки, тренировочного и соревновательного этапа". Он также выразил надежду на то, что полученный опыт будет использован федерациями, олимпийским комитетом, министерством спорта не только для успешной подготовки к Играм в Париже, но и для совершенствования системы развития видов спорта, включая аспекты подготовки кадров, формирования материально-технической базы, детско-юношеского спорта.