Хет-трик Месси принес аргентинцам победу над боливийцами в матче отбора на чемпионат мира

ТАСС, 10 сентября. Сборная Аргентины по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Аргентине.

Хет-трик оформил капитан сборной Аргентины Лионель Месси (14, 65, 89-я минуты). Нападающий забил 79 голов за национальную команду, превзошел результат бразильца Пеле (77 голов) и стал рекордсменом по числу мячей, забитых за южноамериканскую сборную.

Следующий матч аргентинцы проведут 7 октября на выезде против команды Парагвая. Боливийцы в тот же день дома сыграют с командой Эквадора.

В других матчах игрового дня сборная Парагвая обыграла команду Венесуэлы (2:1), уругвайцы были сильнее эквадорцев (1:0), колумбийцы победили чилийцев (3:1).

В турнирной таблице южноамериканского отбора лидирует сборная Бразилии, выигравшая семь матчей из семи (21 очко). Вторыми идут аргентинцы (18), третьими - уругвайцы (15), четвертыми - эквадорцы (13), пятыми - колумбийцы (13). Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.