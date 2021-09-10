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US Open

Канадка Фернандес стала первой финалисткой US Open

В полуфинале 19-летняя теннисистка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко
Лейла Анни Фернандес EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Лейла Анни Фернандес
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 10 сентября. Канадка Лейла Анни Фернандес обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 в пользу 19-летней Фернандес, которая занимает 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В финале канадка встретится с победительницей матча между представительницей Греции Марией Саккари (18-й номер мирового рейтинга) и британкой Эммой Радукану (150).

Фернандес впервые вышла в финал турнира Большого шлема. На ее счету один титул WTA.

Соболенко 23 года, она занимает вторую строчку мирового рейтинга. На ее счету 10 титулов WTA. Выход в полуфинал US Open является высшим достижением Соболенко на турнирах Большого шлема, в 2021 году она также дошла до 1/2 финала Уимблдона.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

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