Мутко: россияне на чемпионате мира по мини-футболу могут повторить результат 2016 года

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по мини-футболу имеет все для того, чтобы на предстоящем чемпионате мира повторить или превзойти результат, показанный на прошлом мировом первенстве. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор ДОМ.РФ, бывший министр спорта и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. На турнире 2016 года в Колумбии россияне вышли в финал, где проиграли аргентинцам со счетом 4:5.

"Российский мини-футбол известен своими достижениями, с начала 1990-х годов клубами и сборными командами было завоевано множество наград, - сказал Мутко. - Радует, что есть стабильность, что продолжаем держать высокую планку. Знаю многих ребят из сборной, прекрасно знаком с тренером Сергеем Скоровичем, с патриархом российского мини-футбола Семеном Андреевым. Верю, что у них все получится".

"В прошлый раз сотворили историю - впервые вышли в финал чемпионата мира. Сегодня есть все основания повторить или превзойти этот результат. Буду следить за выступлением и болеть за нашу команду", - добавил он.

Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Египта, Узбекистана и Гватемалы. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на футболках россиян вместо герба будет эмблема "Наши парни", сборная сыграет под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.