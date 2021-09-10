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Футбол в России

Матчи "Зенита" на "Газпром Арене" в сентябре пройдут с заполняемостью трибун в 30%

Команда из Санкт-Петербурга в сентябре проведет домашние встречи с "Ахматом" и "Крыльями Советов" в чемпионате России и с "Мальмё" в Лиге чемпионов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Футбольные матчи на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в сентябре пройдут с 30-процентной заполняемостью трибун. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий в городском правительстве вопросы культуры и спорта.

"Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость "Газпром Арены" на матчах "Зенита" в сентябре. В ближайшее время стадион примет три матча: 11 сентября ("Зенит" - "Ахмат"), 25 сентября ("Зенит" - "Крылья Советов"), 29 сентября ("Зенит" - "Мальмё")", - говорится в сообщении Пиотровского.

Отмечается, что на стадион допускаются зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

В соответствии с действующими в городе ограничениями, максимально допустимое количество участников спортивных мероприятий определяется комитетом по физической культуре и спорту исходя из требований Роспотребнадзора, в настоящее время - до 1 000 человек. В случае, если количество участников превышает 500 человек, их проведение подлежит обязательному дополнительному согласованию с санитарными властями.

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