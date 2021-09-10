Аминов: Кубок президента РФ по современному пятиборью является уникальным турниром

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кубок президента Российской Федерации по современному пятиборью, который пройдет в Москве, является уникальным турниром. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Организатором Кубка президента РФ является Федерация современного пятиборья России при поддержке департамента спорта города Москвы. В соревнованиях, которые пройдут 12 сентября, примут участие 24 пятиборца (12 мужчин и 12 женщин) из 11 стран, которые выступят в личных соревнованиях по олимпийской программе. Главный трофей турнира, Кубок президента Российской Федерации, получит одна из 12 смешанных команд, чьи спортсмены наиболее успешно выступят в личных соревнованиях. Турнир пройдет в центре современного пятиборья "Северный", который был открыт летом прошлого года.

"Уникальность турнира заключается в нескольких моментах. Во-первых, уникальный призовой фонд в 100 тысяч долларов США, такого призового фонда нет ни на одном другом турнире. Поэтому в наших соревнованиях выступают только высококлассные спортсмены. Во-вторых, мы проводим этот турнир в новейшем пятиборном комплексе, лучшем в Европе, здесь под одной крышей можно проводить все пятиборные состязания", - заметил Аминов.

На правах хозяина соревнований от России будут заявлены четыре спортсмена. В первую команду вошли Александр Лифанов и Гульназ Губайдуллина, во вторую - Егор Громадский и Аделина Ибатуллина. На Кубок президента РФ также заявлены серебряные призеры Олимпиады в Токио Лаура Асадаускайте (Литва) и Ахмед Эль-Генди (Египет), чемпионка мира 2021 года в личном первенстве Анастасия Прокопенко (Белоруссия) и ряд других титулованных пятиборцев.

Кубок президента РФ в 2021 году будет разыгран впервые. С 2011 года этот турнир носил название "Кубок Кремля" и до 2015 года разыгрывался в личном первенстве, а в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубок Кремля не проводился.