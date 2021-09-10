Пятиборец Лифанов считает, что главным его соперником на Кубке президента РФ будет он сам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Обладатель золотой и серебряной медали чемпионата мира 2021 года российский пятиборец Александр Лифанов считает, что главным его соперником на Кубке президента РФ будет он сам. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Организатором Кубка президента РФ является Федерация современного пятиборья России при поддержке Департамента спорта города Москвы. В соревнованиях, которые пройдут 12 сентября, примут участие 24 пятиборца (12 мужчин и 12 женщин) из 11 стран, которые выступят в личных соревнованиях по олимпийской программе. Главный трофей турнира, Кубок президента Российской Федерации, получит одна из 12 смешанных команд, чьи спортсмены наиболее успешно выступят в личных соревнованиях.

"После Олимпийских игр я немного утратил уверенность в себе, которая была у меня после чемпионата мира. До сих пор есть осадок. Кто будет для меня главным соперником? Я сам, очень важно справиться с эмоциями", - сказал Лифанов, показавший на Олимпиаде 10-й результат.

На правах хозяина соревнований от России будут заявлены четыре спортсмена. В первую команду вошли Лифанов и Гульназ Губайдуллина, во вторую - Егор Громадский и Аделина Ибатуллина.

Кубок президента РФ в 2021 году будет разыгран впервые. С 2011 года этот турнир носил название "Кубок Кремля" и до 2015 года разыгрывался в личном первенстве, а в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубок Кремля не проводился.