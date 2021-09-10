Аминов: Федерация современного пятиборья России сделает выводы после неудачи на Олимпиаде

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов недоволен результатом выступления отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы готовились к Кубку президента РФ и пока не заслушивали наших старших тренеров, главного тренера, - сказал Аминов. - Но Олимпийские игры для российского пятиборья прошли плохо. После того, как мы заслушаем весь тренерский штаб, все выводы и объяснения, я буду принимать решения. Конечно, для кого-то эти решения будут, мягко говоря, малоприятными".

Единственный представитель России в мужском турнире Александр Лифанов, который на июньском чемпионате мира стал серебряным призером в личном первенстве и золотым - в эстафете, на Играх в Токио показал десятый результат. Чемпионка мира 2017 года Гульназ Губайдуллина из-за проблем с лошадью финишировала в столице Японии 32-й, Ульяна Баташова, занимавшая перед лазер-раном первое место, в итоге стала девятой.