Третьяк: стенд ФХР на форуме "Россия - спортивная держава" показал направления работы

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работавший на международном форуме "Россия - спортивная держава" специальный стенд доходчиво показал достижения и отдельные направления работы Федерации хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Форум проходит в Казани с 8 по 10 сентября.

"На форуме работает специальный стенд Федерации хоккея России, на котором красиво и наглядно показаны отдельные направления нашей работы, - сказал Третьяк. - Все желающие смогли оценить подготовку России к приему крупнейших хоккейных турниров. В сезоне-2022/23 молодежный и взрослый чемпионаты мира впервые пройдут в одной стране - в нашей. К этим соревнованиям будет построено сразу три суперсовременных ледовых дворца: в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске".

"На стенде ФХР мы демонстрируем, как будут выглядеть эти новые арены по завершении строительства, подробно рассказываем о плюсах и инновациях новых сооружений. Спортивные руководители России и зарубежных федераций с интересом знакомились с новейшими хоккейными дворцами России. Президент IIHF (Международной федерации хоккея - прим. ТАСС) Рене Фазель убедился, что главные хоккейные турниры 2023 года пройдут на потрясающих аренах", - добавил он.

"Готовы поделиться наработками "Красной машины"

Кроме того, Третьяк рассказал об инновациях ФХР, представленных на форуме. "На нашем стенде представлено новое оборудование, интерактив, связанный с внедрением новых технологий в спорт. Перед нами стоит задача, чтобы к 2030 году минимум 70% соотечественников активно занимались физической культурой и спортом. А поскольку Россия - держава с традиционно холодным климатом, особая роль в продвижении спорта должна отводиться зимним видам, и в их числе, конечно, хоккей", - отметил глава ФХР.

Кроме того, на стендах ФХР была представлена национальная программа подготовки хоккеистов (НППХ).

"Мы подробно презентовали инновационную программу подготовки хоккеистов "Красная машина". Она объединяет лучшие, самые эффективные наработки в области воспитания игроков высокого уровня. ФХР прикладывает большие усилия, чтобы внедрять "Красную Машину" по всей стране. Зарубежные гости форума не скрывают своей заинтересованности в работе по методикам НППХ - к нам за содействием обратился Казахстан, другие страны, развивающие хоккей", - сказал Третьяк.

"Мы готовы поделиться своими наработками и помочь партнерам по международной хоккейной семье в налаживании процесса подготовки детско-юношеского резерва", - добавил он.

Тема 75-летней годовщины отечественного хоккея также была представлена на стендах ФХР на форуме. "На нашем стенде представлены эксклюзивные памятные разработки, приуроченные к 75-летнему юбилею отечественного хоккея. Например, это специальные юбилейные марки, на которых изображены яркие вехи чемпионской истории", - подчеркнул Третьяк.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.