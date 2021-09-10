Футболист "Динамо" Фомин тренируется в общей группе перед матчем РПЛ с "Нижним Новгородом"

ТАСС, 10 сентября. Полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин, покинувший расположение сборной России из-за травмы спины, тренируется в общей группе перед матчем седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Встреча состоится 12 сентября. 2 сентября Фомин покинул расположение сборной России из-за болей в спине. Полузащитник забил четыре мяча в текущем сезоне чемпионата России и является лучшим бомбардиром "Динамо". Также из расположения сборной Польши досрочно вернулся Себастьян Шиманьский.

"Фомин вернулся после сборной и провел обследование, вчера он тренировался в общей группе, - сказал Шварц. - Шиманьский частично тренировался в общей группе, пока не можем сказать, будет ли он в распоряжении в воскресенье. [Арсен] Захарян также частично тренировался в общей группе, это связано с тем, что он за два дня до этого провел за сборную тайм. До матча у нас еще две тренировки, будет время, чтобы принять решение о его игровом времени".

"[Фабиан] Бальбуэна сыграл за сборную в первой и третьей игре. Сложно сказать, насколько он будет готов к матчу против "Нижнего Новгорода". По возвращении сможем оценить, когда он сможет сыграть", - добавил главный тренер "Динамо".

"Динамо" после шести туров набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с 8 очками располагается на девятой строчке.