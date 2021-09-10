"Зенит" имеет шансы на выход из группы Лиги чемпионов, считает бывший игрок команды Данни

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" имеет шансы на выход из группы Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. Такое мнение журналистам высказал обладатель Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" португалец Мигел Данни.

"Зенит" в Лиге чемпионов сыграет группе Н с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё".

"Группа тяжелая, но у "Зенита" есть хорошие игроки, - сказал Данни. - Я думаю, что есть шансы, если дома выиграть все матчи. "Зенит" имеет шансы на выход из группы".

"Будет ли в порядке нападающий Артем Дзюба в этом сезоне? Конечно, как всегда. Он хороший человек, хороший игрок и нападающий, который много забивает. Не очень хорошо начал сезон? В конце сезона все увидим, думаю, что забьет больше 10 голов", - добавил португалец.

"Зенит" начнет выступление в Лиге чемпионов 14 сентября выездным матчем против "Челси".