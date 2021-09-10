Промес: "Спартак" занимает недопустимо низкое место в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" находится на недопустимо низком месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) нынешнего сезона. Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал нападающий красно-белых Квинси Промес.

"Спартак" с семью очками после шести туров располагается на десятой строчке турнирной таблицы.

"Совсем недавно (в 2017 году - прим. ТАСС) "Спартак" дома играл в Лиге чемпионов вничью с "Ливерпулем", громил "Севилью" - 5:1. Моя задача - помочь создать атмосферу, при которой такие результаты не будут казаться чем-то космическим. Но для начала нам нужно вернуть победный настрой в чемпионате России. Очевидно, что наше нынешнее место недопустимо низкое", - отметил Промес.

"Я прекрасно слышу, что люди вокруг говорят: "Где же тот, былой Промес, где его знаменитый футбол?" Всегда стараюсь сохранять позитив, но важно понимать, что команда - это единый организм. Если не ладится у всех, одному сложно что-то исправить, и наоборот, когда все ловят кураж, то и тебе проще. Более того, команда не может жить в отрыве от остального клуба. Но искать оправдания нет смысла, нужно работать и начать побеждать", - добавил форвард "Спартака".

11 сентября "Спартак" в матче седьмого тура чемпионата России примет подмосковные "Химки".