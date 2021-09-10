Путин: траты на спорт в России к 2024 году должны достичь 2% от всех бюджетных расходов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уровень бюджетного финансирования спорта должен к 2024 году достичь 2% от всех расходов, в основном деньги должны идти на массовый спорт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Обращаю внимание глав субъектов Федерации: к 2024 году необходимо довести уровень бюджетного финансирования спорта до не менее чем 2% в общем объеме расходов. А идти эти средства должны преимущественно на массовый спорт - на это нужно обратить первостепенное внимание, этому нужно придать особое значение. Механизм его развития и поддержки на всех уровнях нужно дополнительно проработать. Рассчитываю, что правительство в этом регионам, конечно, подставит плечо, поможет", - сказал Путин.

Глава государства также призвал сосредоточиться "на привлечении внебюджетных источников, в частности определить порядок распределения отчислений от ставок букмекерских контор и тотализаторов, которые планировалось направить на детско-юношеский спорт". "Все законодательные решения приняты. Как и когда они будут реализованы на практике - прошу также доложить сегодня министра спорта", - добавил он.

Более подробно о массовом спорте и выполнении ранее данных поручений Путин пообещал поговорить на следующем заседании совета, а также обсудить вопросы подготовки ко Всемирной летней Универсиаде, которая в 2023 году пройдет в Екатеринбурге.