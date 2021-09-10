СМИ: афганцы могут не сыграть на чемпионате мира по крикету из-за запрета женского спорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Сборная Афганистана по крикету может не выступить на чемпионате мира, поскольку среди спортсменов и спортивных организаций в мире растет недовольство в связи с решением радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ввести жесткие ограничения на женские виды спорта. Как сказал в пятницу ТАСС индийский спортивный обозреватель Радж Кумар Малик, отношение талибов к женскому спорту может отразиться на отношение в мире к мужским командам из этой страны.

Заместитель главы комиссии по культуре движения "Талибан" Ахмадулла Васик в интервью австралийскому телеканалу SBS в минувшую среду заявил, что занимающиеся спортом женщины могут попасть на фотографии и видеозаписи, "а затем люди будут это смотреть". Ислам и "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание режима талибов - прим. ТАСС) не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься спортом, в котором части их тела могут быть обнажены, отметил Васик. Он также добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу по мере необходимости, а спорт "необходимостью не считается".

С 17 октября по 14 ноября в ОАЭ и Омане состоится чемпионат мира по крикету в формате Т20 (один из вариантов крикетного матча - самый короткий по времени). Этот турнир, по мнению Малика, станет проверкой на то, как мир относится к талибам. "Дело в том, что в соответствии с правилами, все сборные, участвующие в международных играх, также должны иметь женскую команду. Этот чемпионат станет проверкой, готово ли мировое сообщество реально отстаивать права женщин в Афганистане или афганскую команду не допустят к играм", - добавил собеседник агентства.

При этом он добавил, что игроки ряда сборных, в частности сборной Австралии, уже заявили о нежелании играть против команды Афганистана. "Австралийцы, которые должны встретиться с афганцами, уже заявили о нежелании играть со спортсменами из этой страны", - сказал Малик.

В пятницу газета "Бизнес стандард" сообщила, что Ассоциация крикета Австралии практически подтвердила, что встреча мужской сборной страны против команды Афганистана в тестовом матче по крикету (самый продолжительный многодневный формат игры в крикет), который должен был начаться 27 ноября, может быть отменен из-за решения талибов. "Наше видение крикета заключается в том, что это спорт для всех, и мы однозначно поддерживаем игру и для женщин на всех уровнях", - приводит газета заявление австралийцев.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.