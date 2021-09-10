Поздняков: в России растет новое поколение спортсменов-победителей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Последовательная реализация государственной политики в области спорта при активном участии общественных объединений привело к тому, что в России растет новое поколение победителей. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.

"Не могу не поблагодарить коллег, причастных к подготовке и участию российской команды в Играх в Токио, а также спортивные федерации, которые максимально ответственно подошли к нашим рекомендациям по соблюдению протоколов антиковидной безопасности, информационного сопровождения Игр и по предотвращению нарушений антидопинговых правил. Этим направлениям было уделено повышенное внимание, и мы рады, что наши совместные усилия позволили решить поставленные задачи. Как результат, на Играх в Токио у российских спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне, не было зафиксировано ни одного положительного теста на коронавирус. При этом медицинское сопровождение традиционно было обеспечено коллегами из ФМБА [Федерального медико-биологического агентства] на самом высоком профессиональном уровне", - сказал Поздняков.

"За период Игр также не было отмечено ни одного нарушения антидопинговых правил. Все это в совокупности свидетельствует о том, что благодаря последовательной реализации государственной политики в области спорта при активном участии общественных объединений в стране растет новое поколение победителей", - добавил президент ОКР.