Путин поручил кабмину обеспечить поддержку реализации концепции развития детского спорта

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить дополнительные меры поддержки реализации концепции развития детско-юношеского спорта.

На заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в пятницу глава государства напомнил, что весной этого года был принят закон о гармонизации законодательств в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта, который позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования, что поможет в решении задач роста спортивного мастерства и духовно-нравственного развития, воспитания молодых людей, а также поможет вернуть тренерам высокий статус педагога. Закон вступит в силу 1 января 2023 года, но, по словам Путина, "основу для его исполнения - план мероприятий от федерального до муниципального уровня - нужно иметь уже в текущем году".

"Одновременно должна быть принята и концепция развития детско-юношеского спорта. Главная ее задача - самое широкое вовлечение в спорт подрастающих поколений с акцентом на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации, - указал президент. - Учитывая возможности системы образования и ее задачи по раскрытию духовного и физического потенциала каждого ребенка, прошу правительство обеспечить дополнительные меры поддержки реализации концепции, тем более что в ее развитие свои собственные программы нужно обязательно подготовить и регионам Российской Федерации".

В числе приоритетов Путин назвал формирование сети центров раннего физического развития детей, учреждение школьных спортклубов и лиг. "И, конечно, сами школы должны иметь для занятий спортом все необходимое оборудование. Тысячи школ, которые в ближайшие годы запланировано построить или капитально отремонтировать, нужно должным образом, на современном уровне оснастить для спортивных занятий, равно как и все остальные российские общеобразовательные и спортивные школы", - поручил глава государства.

Кроме того, сказал Путин, до конца текущего года в профильные госпрограммы нужно включить пункты о строительстве и последующем содержании комплексных спортивных объектов. "Современные строительные технологии позволяют возводить такие центры достаточно быстро, качественно и в большом количестве, мы видели это на примере сооружения инфекционных больниц в период пандемии. Важно, чтобы эти сооружения были в шаговой доступности, чтобы это было удобно для детей и для семей с детьми", - подчеркнул президент.