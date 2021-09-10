Бывший футболист "Динамо" Кураньи пропустил Кубок легенд в Москве из-за коронавируса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший нападающий московского футбольного клуба "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи пропустил Кубок легенд, так как результат его теста на коронавирус дал положительный результат. Об этом журналистам рассказал игрок российской команды на Кубке легенд Виктор Онопко.

В Москве 10-11 сентября проходит Кубок легенд. В первом туре группового этапа сборная России обыграла команду Германии со счетом 10:4.

"Сборная Германии знала о турнире, собирала состав, у Кураньи не получилось, сказали, что из-за коронавируса, - сказал Онопко. - При вылете он сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, может быть, повторно сдаст, будет отрицательный. Но он должен был участвовать".

Кураньи 39 лет, он выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год. В составе российского клуба нападающий провел 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 результативные передачи. Кураньи завершил карьеру игрока в 2017 году.