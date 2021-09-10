Поздняков попросил Путина о содействии в заключении нового контракта ОКР с "Газпромом"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в заключении нового договора с "Газпромом". Об этом Поздняков рассказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Газпром" является генеральным спонсором ОКР. Срок действующего соглашения истекает в 2022 году.

"От лица спортсменов и тренеров, федераций и ОКР хочу выразить вам глубокую признательность за то, что Олимпийский комитет России располагает необходимыми ресурсами для решения всех поставленных перед нами задач, несмотря на различные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в последние годы. Благодаря стабильному финансированию со стороны генерального спонсора олимпийской команды России, "Газпрома", мы успешно подготовились и выступили на Играх в Токио. В следующем году истекает срок четырехлетнего соглашения, и я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с большой просьбой от всех нас оказать содействие в заключении нового договора, который помог бы нам реализовать программу подготовки к Играм-2024 в Париже", - сказал Поздняков.

"При сохранении всесторонней государственной и вашей личной поддержки мы можем обоснованно рассчитывать на дальнейший прогресс отечественного спорта, а это значит укрепление здоровья наших сограждан, рост патриотизма и сплоченности общества, усиление человеческого потенциала нашей великой страны", - добавил президент ОКР.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.