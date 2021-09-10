Матыцин заявил, что большое количество спортивных объектов в регионах нуждается в ремонте

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Большое количество спортивных объектов, расположенных в различных регионах Российской Федерации, в настоящее время нуждается в ремонте. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Согласно стратегии развития физкультуры и спорта, к 2030 году регулярно спортом должно заниматься не менее 70% граждан России.

"В спортивной подготовке участвуют 3,1 млн ребят. Есть высокие результаты российских атлетов на международных соревнованиях. Общий объем [финансирования спортивной подготовки] в 2020 году составил 190 млрд рублей", - сказал Матыцин.

"Нехватка специалистов на селе составляет около 7 тыс. человек. Инфраструктура - важная составляющая, без которой результаты недостижимы, большое количество объектов нуждается в ремонте", - отметил министр спорта.

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года была одобрена 19 ноября на заседании правительства, спустя пять дней ее утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт. В их числе - развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей и учитывает предложения Совета по спорту при президенте РФ.