Онопко рассказал, что подготовка к Кубку легенд не помешала его работе в сборной

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко рассказал, что подготовка к участию в Кубке легенд имени Константина Еременко не помешала его работе в национальной команде. Об этом он рассказал журналистам.

Кубок легенд проходит в Москве 10-11 сентября. В первом туре группового этапа россияне обыграли команду Германии со счетом 10:4. Кубок легенд проходит в два этапа - в первый день команды проводят матчи группового этапа, во второй - плей-офф. В финале сыграют победители групп.

"Первая игра была со сборной Германии, мы победили, но впереди матч с командой Турции, - сказал Онопко. - Для выхода в финал нужно побеждать в этой игре тоже. Настраиваемся ли на победу в турнире? Конечно, мы тренировались, готовились, мы знаем интерес людей, болельщиков и спортивных деятелей к этому соревнованию".

"Я тренировался к Кубку легенд в сборной России в свободное время. Не помешает ли участие в турнире просмотру завтрашнего матча? Я поеду на матч "Спартака" [против "Химок" в седьмом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги], игра будет в семь часов. Валерий Георгиевич [Карпин, главный тренер сборной России] знает про мое участие в турнире, он сказал мне: "Обязательно поезжай, это Россия, турнир", - добавил Онопко.

Сборная России в сентябре сыграла вничью с хорватами (0:0) и победила команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0) в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. "Все ребята, которые вышли сегодня на турнире, ранее представляли основную команду, для нас это большое событие, - добавил Онопко. - Я знал свой график, все согласовал и с Александром Александровичем Алаевым (генеральный секретарь Российского футбольного союза - прим. ТАСС), он все знает. Отдых нужен любому человеку, нужно выбрать подходящее место, отключаться нужно обязательно, чтобы был прогресс".

Кубок легенд проходит в 13-й раз, первый турнир состоялся в 2009 году в "Мегаспорте", с 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970-2010). Сборная России выигрывала Кубок легенд 11 раз. В прошлом году победу в турнире одержала команда звезд, которая обыграла российских футболистов в финале со счетом 6:5.