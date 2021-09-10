МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин предложил сделать 2024 год в России Годом детско-юношеского спорта. Об этом он сообщил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Развитие детско-юношеского спорта невозможно без соревнований, о чем сказал Олег Николаевич [Кожемяко], - сказал Матыцин. - Это яркие эмоции, победы одноклассников, сверстников. Россия благодаря вашей (президента РФ - прим. ТАСС) поддержке проводит много международных соревнований и детские не исключение. В 2022 году во Владивостоке планируется проведение Игр "Дети Азии", а в 2024-м в Екатеринбурге планируется Всемирная летняя Гимназиада".

"Минспорт России во исполнение вашего поручения предлагает объявить 2024 год в Российской Федерации Годом детско-юношеского спорта, - обратился Матыцин к президенту России Владимиру Путину. - Это предложение поддерживается Минпросвещения, Минобрнауки, Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским комитетами России, а также общероссийскими спортивными организациями".