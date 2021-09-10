Ершов считает Гребной канал в Москве идеальным местом для чемпионата России по аквабайку

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гребной канал в Крылатском является идеальным местом для проведения чемпионата России по аквабайку. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

Второй этап чемпионата России по аквабайку, мотосерфу и гидрофлайту стартовал на Гребном канале в Крылатском в Москве.

"В Крылатском не проводились чемпионаты России более 10 лет, и мы рады, что смогли вернуться. Для нас площадка очень хорошая, удобно и судьям, и спортсменам, и для зрителей комфортные места, - сказал Ершов. - Нам тут очень комфортно - здесь почти нет волны, и от этого гораздо легче спортсменам. Место шикарное для аквабайка".

Первый этап чемпионата России прошел в конце августа в акватории Верхней Волги на базе ивент-отеля "Конаково Ривер Клаб". Победителем в аквабайке стал Сергей Чемезов, второе место занял Арсений Матанцев, третье - Ершов.

"Приехали все сильнейшие. Многое зависит от этого этапа, кто станет чемпионом России. Завтра для нас основной день, сегодня у нас начало соревнований", - подчеркнул президент федерации.