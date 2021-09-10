Самедов рассказал, почему произошла стычка игроков сборных России и Турции на Кубке легенд

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Микростычки и тычки от футболистов стали причинами конфликта между игроками сборных России и Турции в матче группового этапа Кубка легенд. Об этом журналистам рассказал игрок российской команды на Кубке легенд Александр Самедов.

Кубок легенд проходит в Москве 10-11 сентября. Сборная России обыграла команду Турции со счетом 6:4 в матче второго тура группового этапа Кубка легенд и вышла в финал. В конце встречи между игроками обеих команд произошел конфликт.

"Эмоциональная игра, все хотели победить, рады, что вышли в финал, - сказал Самедов. - Видите, как бывает, даже тихий и мирный человек [Виктор Онопко] вспомнил, что на поле может быть эмоциональным, не дал себя в обиду. Что случилось? Ну как обычно, тычки какие-то, что-то кому-то не понравилось, кто-то не извинился, из-за этих микростычек получаются такие моменты".

"В прошлом году тоже играл на Кубке легенд, все время скандальные турниры. В этот раз хотим взять реванш у сборной звезд. Да, это очень важно для нас, хотим победить", - добавил Самедов.

Кубок легенд проходит в 13-й раз, первый турнир состоялся в 2009 году в "Мегаспорте", с 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970-2010). Сборная России выигрывала Кубок легенд 11 раз. В прошлом году победу в турнире одержала команда звезд, которая обыграла российских футболистов в финале со счетом 6:5.