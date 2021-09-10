Самедов считает отличными результаты сборной России в первых трех матчах при Карпине

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала хороший результат в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов.

Сборная России в сентябре сыграла вничью с хорватами (0:0) и победила команды Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Российская команда провела первые матчи под руководством Валерия Карпина, который был назначен на пост главного тренера сборной 23 июля.

"Самое главное - результат, может быть, яркости какой-то мы не увидели, но строится новая сборная, - сказал Самедов. - Я считаю, что семь очков в трех матчах - это здорово. Тренерский штаб перестраивает игру, мало времени у них было, наверное".

"Уровень чемпионата такой, что не позволяет играть интенсивно в Европе. Раньше были легионеры, мы играли с такими легионерами, конкурировали, сейчас, извините, это не ровня им. Какие легионеры? Халк, [Аксель] Витсель, [Лассана] Диарра, [Зоран] Тошич, Вагнер Лав", - добавил Самедов.

В турнирной таблице сборная России с 13 очками после шести игр занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Прямые путевки на турнир получат только победители групп, вторые команды сыграют в раунде плей-офф квалификации.