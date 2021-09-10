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Футбол в Англии

Обвиняемый в сексуальном насилии футболист Менди останется под стражей до 24 января

Защитник "Манчестер Сити" обвиняется в четырех случаях изнасилования и в сексуальных домогательствах
Бенжамен Менди EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Бенжамен Менди
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 10 сентября. Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Бенжамен Менди останется под стражей до 24 января по делу о сексуальном насилии и домогательствах. Об этом сообщает Би-би-си.

10 сентября состоялось судебное слушание. На нем было принято решение назначить следующее слушание на 15 ноября, судебное разбирательство пройдет 24 января.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что Менди обвиняется в четырех случаях изнасилования, а также в сексуальных домогательствах.

Менди 27 лет, он выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. Клуб ранее отстранил его от тренировок. В составе команды француз трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок страны и один раз - суперкубок.

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