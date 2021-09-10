Боттас выиграл квалификацию к спринтерской гонке Гран-при Италии "Формулы-1"

ТАСС, 10 сентября. Финн Валттери Боттас из команды "Мерседес" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым в квалификации стал британец Льюис Хэмилтон, также выступающий за "Мерседес". Третий результат показал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Россиянин Никита Мазепин, представляющий "Хаас", занял последнее, 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м.

Спринтерская гонка состоится в субботу в 17:30 мск. Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (16:00 мск).