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Формула-1

Боттас выиграл квалификацию к спринтерской гонке Гран-при Италии "Формулы-1"

Россиянин Никита Мазепин занял последнее, 20-е место
Валттери Боттас EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Валттери Боттас
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 10 сентября. Финн Валттери Боттас из команды "Мерседес" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым в квалификации стал британец Льюис Хэмилтон, также выступающий за "Мерседес". Третий результат показал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Россиянин Никита Мазепин, представляющий "Хаас", занял последнее, 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м.

Спринтерская гонка состоится в субботу в 17:30 мск. Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (16:00 мск).

Теги
Формула-1Хэмилтон, ЛьюисМазепин, Никита Дмитриевич
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